Дипломаты намерены полететь в США ради участия в комиссии ООН по разоружению.

МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН. Об этом на еженедельном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что дипломаты должны посетить США в рамках участия в заседании, посвященному вопросам разоружения.

Мы требуем от властей США кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд главе российской делегации для участия в работе комиссии. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова предостерегла от размещения американских РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото и видео: МИД России