В МИД прокомментировали интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Мария Захарова считает, что факты из интервью герцогов Сассекских говорят о лицемерии британских СМИ. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала журналистам на брифинге интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.

Вместо этого так называемые незыблемые традиции профессионализма британских СМИ, вытекающие из их жесткой сцепки с политистеблишментом острова, представляют собой не более чем смесь лицемерия и двойных стандартов в обрамлении заказного снобизма и имперских фантомных болей. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что Россия продолжает следить за всем, что связано с британской пропагандой, а также интересуется вопросом того, как уничтожается свобода слова в Лондоне. В интервью Маркл и принц Гарри сообщили, что между институтом монархии и таблоидами существует "невидимый договор". В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что речь может идти о сговоре власти с журналистами, в чем обычно британцы сами обвиняют других, заявляя себя приверженцами свободной прессы.

МИД: Учения ВС Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе.

Фото и видео: МИД России