Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган Маркл

Политик прокомментировал выступление четы герцогов Сассекских на CBS.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. Российский политик прокомментировал расовый вопрос в радиоэфире "Комсомольской правды". Политик считает, что вопросы о темном цвете кожи ребенка пары носят элементарный характер, но не имеют никакого отношения к мировым проблемам. Он уверен, что ситуация накручена Западом.

То негров линчуют, то нельзя произнести слово темный. Владимир Жириновский, глава ЛДПР

По мнению депутата, ситуация похожа на политический маразм. Он сравнил обстановку с советским периодом, когда гражданам ничего нельзя было говорить, так как их слова могли быть переквалифицированы как антисоветское высказывание.

Напомним, что 8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью принца Гарри и Меган Маркл.Супруг рассказал, что его жене во время беременности некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи будущего младенца. Маркл объяснила, что думала о самоубийстве из-за травли в британских СМИ.

Захарова: факты из интервью герцогов Сассекских говорят о лицемерии британских СМИ.



Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда