Он негативно оценил строчку из песни "Сын без отца, дочь без отца".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил участие певицы Manizha в Евровидении-2021 от России. Певица будет выступать на международном конкурсе с песней "Русская женщина".

Жириновский заявил, что такая композиция России "не нужна".

Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Он негативно оценил строчку из песни "Сын без отца, дочь без отца". По словам политика, песня должна радовать, создавать хорошее настроение.

Ранее Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами.

Видео: Youtube/Россия 24