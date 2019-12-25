Лидер ЛДПР напомнил о тяжелейшем труде в управлении государством.

Владимир Жириновский заявил, что российские женщины не захотят стать президентами. Об этом глава ЛДПР сообщил во время бала. Запись интервью опубликована в Instagram-аккаунте политического деятеля. Депутат сообщил, что управлять страной - это тяжелейший труд.

Президентами, я уверен, они не захотят стать, это тяжелейший труд. Они талантливые, они хорошие, но весь день заниматься этими вопросами жизни региона – это невозможно. Ни одна не устояла. Им никто не мешал, им помогали, и они не виноваты. Владимир Жириновский, российский депутат

Он привел в пример женщин, которые занимали должности губернаторов регионов, но "не устояли". В частности, политик вспомнил главу Мурманской области. Владимир Жириновский рассказал журналистам, что надеется на то, что женщины будут вдохновлять мужчин "не на войну". Он также выступил на то, чтобы дать женщинам больше свободы.

Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо.

Фото и видео: Instagram/zhirinovskiy

Фото и видео: Instagram/zhirinovskiy