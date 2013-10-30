По мнению политика, они досрочные выборы в ГД могут состояться летом 2021 года.

Владимир Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму. Об этом лидер ЛДПР сообщил журналистам телеканала "Россия-24". По мнению политического деятеля, летний период еще не исключен в качестве варианта для проведения досрочных выборов, так как он был бы более благоприятен.

В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы. Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам. Я думаю, если такое решение вдруг будет принято, обстановка будет в стране лучше летом, в начале лета, чем осенью. Владимир Жириновский, российский депутат

Напомним, что предложение о том, чтобы провести досрочные выборы вынесли на рассмотрение представители партии "ЕР" еще в прошлом году. Однако ЦИК ожидает, что процесс выборов в нижнюю палату парламента России состоится в сентябре текущего года.

Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников.

Видео: Youtube/Россия 24