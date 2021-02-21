Политик считает, что российские власти тратят слишком много денег на граждан с избыточным весом.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничения по весу для чиновников и россиян. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению чиновника, люди, которые нормально себя чувствуют от государства недополучают, а граждане с избыточным весом постоянно получают средства на "лечение и диету".

Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Для чиновников политик предложил установить норму по весу в сто килограммов. Чтобы предотвратить ожирение Жириновский предложил давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.

Недавно политик предлагал открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. Он считает, что так удастся снизить агрессивность холостых молодых людей, выходящих на митинги.

Ранее мы сообщили, что Австрия выступила против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным.

Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда