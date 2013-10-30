Жириновский считает, что на Лубянке никому ставить памятник не надо

Глава ЛДПР выступил против идеи общественников установить памятник на Лубянской площади в Москве.

Владимир Жириновский считает, что на Лубянке в Москве никому ставить памятник не надо. Об этом депутат сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Пусть на Лубянской площади будет или клумба, или небольшой фонтанчик. Вообще никому ставить памятники не надо, не надо превращать наши города в кладбища. Владимир Жириновский, глава ЛДПР

Напомним, что ранее общественные деятели России подписали заявление на имя столичных властей о необходимости возвращения на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Заместитель председателя Общественной палаты города Алексей Венедиктов в интервью "РИА Новостям" уточнил, что вопрос будет поднят на нескольких площадках - базе "Активного гражданина" и сайтах СМИ. Кроме установки памятника Дзержинскому также рассматривается вариант почтить память Александра Невского.

Жириновский допустил досрочные выборы в Госдуму.

Видео: Youtube/Россия 24