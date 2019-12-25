Жириновский заявил о своем вкладе в создание вакцины от коронавируса

Однажды политик "спас" НИЦ имени Гамалеи.

Владимир Жириновский заявил о личном вкладе в создание вакцины от коронавируса. Об этом глава ЛДПР сообщил журналистам во время эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Политик считает, что без его вклада российские вирусологи не смогли бы разработать препарат для профилактики инфекции COVID-19.

Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная...Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей Владимир Жириновский, российский депутат

Эксперт вспомнил случай из жизни, который произошел с ним около десяти лет назад в Центре имени Гамалеи. Парламентарий объяснил, что тогда учреждению должны были отключить электричество из-за неуплаты по задолженности. В этом случае все хранившиеся там препараты испортились бы. Жириновский поучаствовал в том, чтобы учреждению не отключили свет. Политик возмутился, что еще ни один журналист не осветил данную тему.

Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи.