Лидер ЛДПР предложил решение, которое поможет снизить агрессию протестующих.

Владимир Жириновский предложил открыть в России публичные дома для молодежи. Об этом лидер ЛДПР сообщил во время эфира на радиостанции "Комсомольская правда". По мнению политика, такие заведения следует открыть в крупным городах для того, чтобы в несколько раз снизить агрессию активистов, которые выходят протестовать на несогласованных акциях. Жириновский считает, что большая часть таких "оппозиционеров" - неженатые холостяки, которые не знают, куда деть свою энергию.

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Российский депутат уточнил, что открытие публичных домов не является наилучшим вариантом, если смотреть на ситуацию с точки зрения морали и этики. Он призвал к проведению целенаправленной работы по выбору профессии для молодежи, а также к ее воспитанию.

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Видео: YT / Радио Комсомольская Правда