Жириновский призвал дать Навальному 20 лет тюрьмы

При этом он подчеркнул, что выступает против репрессий.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал дать оппозиционному политику Алексею Навальному 20 лет тюрьмы. Парламентарий считает, что наказание должно быть в виде реального срока, так как "он завербован западными спецслужбами и уже много лет ведет антигосударственную деятельность".

Жириновский заявил, что из-за ситуации с возвращением Навального "мы потеряли миллиарды рублей". По его мнению, по всем уголовным делам с участием Навального следует внести приговоры.

Не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

При этом он подчеркнул, что выступает против репрессий.

Ранее Жириновский предложил новое место для скандального памятника "Аленке".

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