Арт-объект политик предлагает перенести к Институту мировых цивилизаций.

Владимир Жириновский предложил новое место для скандального памятника "Аленке". Об этом лидер ЛДПР сообщил в собственном Telegram-канале. Российский депутат заявил, что скульптуру, созданную в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеж Воронежской области может быть перенесена. Он уточнил, что "Аленку" готовы принять во дворе Института мировых цивилизаций. Там ее разместят около памятника самому Жириновскому, созданного мастером Зубаром Церетели.

Мы готовы установить "Аленку" во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой Владимир Жириновский

Напомним, что скандальный памятник установлен 18 декабря. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию среди населения. Многие пользователи социальных сетей назвали арт-объект уродливым. На реализацию проекта чиновники выделили около миллиона рублей. Среди населения он получил название "памятник Русской Смерти". Жириновский же считает, что женщина ("Аленка") не должна соответствовать "стандарту красоты". Он разместил снимок памятника на двери своего приемного кабинета в Госдуме РФ.

Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса.

Фото: Telegram/Владимир Жириновский.