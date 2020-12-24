Владимир Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса. Лидер либерально-демократической политической партии на пресс-подходе к журналистам в Госдуме РФ сообщил, что к весне следующего года в мире будет 100 млн случаев заражения COVID-19 из-за того, что между странами не приостановлено авиасообщение. Он отметил, что все "гуляют по планете".
Сейчас же ковидом заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти!
Владимир Жириновский, депутат Госдумы России
Парламентарий прокомментировал возможность отправиться на новогодние праздники на отдых в другие страны. Он добавил, что эти туристы вернут с собой в Россию заразу.
Напомним, что представители Университета Джонса Хопкинса зафиксировали в мире более 78,9 млн случаев инфицирования коронавирусом за все время распространения COVID-19.
Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.
Видео: Youtube/ParlamentRu
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