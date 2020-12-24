Политик обвинил власти в "100 миллионах зараженных" коронавирусом.

Владимир Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса. Лидер либерально-демократической политической партии на пресс-подходе к журналистам в Госдуме РФ сообщил, что к весне следующего года в мире будет 100 млн случаев заражения COVID-19 из-за того, что между странами не приостановлено авиасообщение. Он отметил, что все "гуляют по планете".

Сейчас же ковидом заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти! Владимир Жириновский, депутат Госдумы России

Парламентарий прокомментировал возможность отправиться на новогодние праздники на отдых в другие страны. Он добавил, что эти туристы вернут с собой в Россию заразу.

Напомним, что представители Университета Джонса Хопкинса зафиксировали в мире более 78,9 млн случаев инфицирования коронавирусом за все время распространения COVID-19.

Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

Видео: Youtube/ParlamentRu