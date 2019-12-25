Депутаты уточнили порядок вступления бывшего главы государства на пост сенатора.

Госдума России приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство. Депутаты одобрили документ в третьем финальном чтении. Они заявили, что глава государства может получить место в Совете Федерации после прекращения своих полномочий. Он также может претендовать на пожизненную квоту. ранее автором данной инициативы стал Владимир Путин. Проект рассматривался в рамках реализации поправок в Конституцию.

Законопроект закрепляет, что Совет Федерации состоит из сенаторов. В верхнюю палату парламента входят по два представителя из каждого региона РФ, а также по одному из законодательного и исполнительного органов власти и еще не более 30 представителей РФ. Они будут назначаться президентом. Среди этих членов палаты семеро могут рассчитывать на пожизненную должность.

В документе говорится о том, что экс-президент России получает статус сенатора с момента подачи соответствующего заявления в верхнюю палату парламента. Для этого необходимо приложить определенные документы.

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Фото: Piter.tv