В Госдуме обсудили защиту депутатов от инфицирования коронавирусом.

Владимир Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19. Об этом депутат Госдумы от ЛДПР рассказал на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он предложил выдавать спикерам ГД специальные костюмы в качестве профилактической меры.

Считаю, что зал – это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам...Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент – сидит почти 400 человек Владимир Жириновский, депутат Госдумы России

Политик возмутился тем, что на заседаниях ГД в очном формате присутствует так много парламентариев одновременно несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Жириновский заметил, что в зале заседаний регулярно наблюдается саботаж профилактических мер по заражению коронавирусом.

В мире идет война с пандемией. В Индии еще новая болезнь объявилась… А вы хотите здесь досидеть до упора, чтобы у нас под Новый год еще какое-то количество заболело? Владимир Жириновский, депутат Госдумы России

В Госдуме отреагировали на заявление о статусе русского языка в Киргизии.

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