Госдума приняла проект о формировании Совета Федерации

Депутаты уточнили порядок вступления пожизненных сенаторов в должность..

Госдума России приняла во втором чтении законопроект о формировании Совета Федерации. Депутаты на пленарном заседании одобрили документ, в котором уточняется появление в верхней палате парламента пожизненных спикеров, а также фиксируется право главы государства занять такой пост после прекращения своих полномочий.

Кроме представителей представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ в состав Совета Федерации смогут входить экс-глава РФ и не более 30 граждан, назначаемых президентом на роль пожизненных сенаторов. На пост могут претендовать россияне, которые имеют выдающиеся заслуги перед Отечеством в сфере государственной и общественной деятельности.

Экс-президент для вступления в должность пожизненного сенатора должен подать заявление. Депутаты исключили трехмесячный срок подачи документа. Теперь политик может подать заявление без ограничений по времени.

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