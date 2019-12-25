Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко

"Чтобы как старый, паутиной подернутый скелет, они периодически доставали эти истории, а потом убирали в свой шкаф".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о политике Алексее Навальном и отравленном бывшем сотруднике российских спецслужб Никите Литвиненко. Заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой, дело Литвиненко повисло в воздухе — и, считает она, западным странам это выгодно, так как в этом случае оно останется исключительно в публично-исторической сфере.

Чтобы как старый, паутиной подернутый скелет, они периодически доставали эти истории, а потом убирали в свой шкаф. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её мнению, это же касается и историй с Березовским, Скрипалями и Навальным.

Ранее Захарова обвинила Запад в аморальном поведении в Сети.

Фото: Instagram / navalny