Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о политике Алексее Навальном и отравленном бывшем сотруднике российских спецслужб Никите Литвиненко. Заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Захаровой, дело Литвиненко повисло в воздухе — и, считает она, западным странам это выгодно, так как в этом случае оно останется исключительно в публично-исторической сфере.
Чтобы как старый, паутиной подернутый скелет, они периодически доставали эти истории, а потом убирали в свой шкаф.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По её мнению, это же касается и историй с Березовским, Скрипалями и Навальным.
Ранее Захарова обвинила Запад в аморальном поведении в Сети.
Фото: Instagram / navalny
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