МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества

В полиции предупредили о новой схеме краже персональных данных студентов.

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками высших учебных учреждений, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале "Госуслуги". Соответствующее предупреждение гражданам опубликовали сотрудники российских правоохранительных органов. В материалах полиции говорится о том, что если человек соглашается на это условие, то аферисты похищают его учетную запись и личную информацию на едином портале, в случае отказа в адрес жертвы обмана начинаются угрозы о том, что абитуриента "вообще никуда не примут".

Аферисты обещают абитуриентам "высокие шансы" поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта "Госуслуги". сообщение МВД РФ

Вандалы разрисовали трамвайные вагоны на Литовской.

Фото: Piter.tv