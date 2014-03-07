Антонов счел неприемлемыми претензии США по поводу прав человека в РФ

Дипломат выступил с речью в дискуссионном клубе "Космос-Клаб".

Российский посол в США Анатолий Антонов счел неприемлемыми претензии Вашингтона по поводу прав человека в Москве. Об этом дипломат заявил в рамках выступления в дискуссионном клубе "Космос-Клаб", которое состоялось в четверг 4 марта. Текст речь специалиста опубликован посольством.

Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить...Любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Спикер заметил, что РФ считает безосновательными обвинения Запада о том, что в отношении оппозиционера Алексея Навального было применено химическое оружие. Посол добавил, что МИД находит абсолютно абсурдными призывы освободить Навального из заключения. Такие попытки Антонов назвал вмешательством во внутренние дела независимой страны.

Посол РФ в США рассказал о сроках возможной встречи Байдена и Путина.

Фото: Piter.tv