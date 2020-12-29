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Посол РФ в США рассказал о сроках возможной встречи Байдена и Путина
Сегодня, 9:49
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matveyvn

Посол РФ в США рассказал о сроках возможной встречи Байдена и Путина

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В нынешних условиях очень сложно говорить о возобновлении очных мероприятий с участием глав государств.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о сроках возможной встречи президента США Джо Байдена и Владимира Путина. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он рассказал, что перспектива встречи двух лидеров будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. По словам Антонова, в нынешних условиях очень сложно говорить о возобновлении очных мероприятий с участием глав государств.

Ранее Мексика приветствовала решение президента США остановить возведение стены на общей границе.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, посол рф, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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