Посол РФ в США рассказал о сроках возможной встречи Байдена и Путина

В нынешних условиях очень сложно говорить о возобновлении очных мероприятий с участием глав государств.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о сроках возможной встречи президента США Джо Байдена и Владимира Путина. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он рассказал, что перспектива встречи двух лидеров будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. По словам Антонова, в нынешних условиях очень сложно говорить о возобновлении очных мероприятий с участием глав государств.

Ранее Мексика приветствовала решение президента США остановить возведение стены на общей границе.

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