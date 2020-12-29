Марсело Эбрард одобрил новую американскую иммиграционную политику.

Мексика приветствовала решение президента США остановить возведение стены на общей границе. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард. Чиновник одобрил миграционную политику новой администрации Белого дома.

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Напомним, что Джо байден отменил постановление Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения из-за ситуации с американо-мексиканской границей. Днем 15 января этот режим Трамп продлил на год, так как возникла необходимость получить в обход Конгресса США денежные средства для строительства пограничной стены. Отказ от данного проекта, по данным The Washington Post , сохранит государственному бюджету около 2,6 млрд долларов.

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