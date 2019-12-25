Сжиженный газ уничтожил три легковушки.

Число жертв взрыва автоцистерны на трассе в Мексике увеличилось до 14 человек. Об этом в официальном аккаунте на Facebook написало региональное управление общественной безопасности. Они уточнили, что трагедия произошла на западе страны, в штате Наярит.

В настоящее время мы можем подтвердить, что … общее число жертв прискорбного происшествия на трассе между Тепиком и Гвадалахарой увеличилось до 14 заявление правоохранительных органов

Согласно данным официальных источников Мексики, в ночь на 17 ноября произошел взрыв автоцистерны с прицепом. Транспортное средство перевозило сжиженный газ. Топливо полностью уничтожило три легковых автомобиля вместе с людьми, находившимися внутри. Предположительно, водитель автоцистерны потерял управление. Затем машина перевернулась и взорвалась. Бетонные блоки разделительной полосы разлетелись по дороге. Авария временно остановила движение по обоим направлениям по трассе, которая соединяет города Тепик с Гвадалахарой.

В Мексике неизвестные забросали гранатами жилой дом.

Фото:Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit

