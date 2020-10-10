Жертвами нападения стали шестеро человек.

В Мексике неизвестные забросали гранатами жилой дом. Это привело к детонации газового баллона. Об этом рассказали местные журналисты с радиостанции Noticias MVS. В СМИ уточнили, что погибшими считаются шестеро местных жителей. Еще два человека получили тяжелые ранения. Инцидент произошел в районе Тонала в штате Халиско на западе страны.

Представители прокуратуры нашли на месте трагедии около 20 гильз от боеприпасов. Они используются для автоматического оружия. Также зафиксировано наличие пяти гранат и крупной суммы денег. Согласно основной версии следствия, конфликт произошел из-за продажи земельных участков.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале сентября заявил, что в республике отмечен рост числа умышленных убийств, а также эпизодов с вымогательством. Их стало меньше на 7,9% и 12,7% соответственно по сравнению с данными на ноябрь 2018 года.

Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков.

Видео: YT / Guardia Nocturna