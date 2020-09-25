Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков

Рядом с местом крушения нашли тела двух человек.

Угнанный в Мексике бизнес-джет Hawker 800 разбился в Гватемале с грузом наркотиков. Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны страны. Хуан Карлос де Паса. Военные считают, что борт направлялся в сторону Венесуэлы.

Самолет вошел в воздушное пространство Гватемалы и через полчаса разбился, совершая манёвры для посадки на тайной взлетно-посадочной полосе в районе общины Санта-Марта-Салинас, департамент Эль-Киче публикация Prensa Libre

В ведомстве отметили, что борт совершил несанкционированный вылет с территории международного аэропорта Куэрнаваки в штате Морелос. Бортовой номер самолета - XB-PYZ. Он совершил двухчасовую остановку в венесуэльском аэропорту штата Сулия, а затем направился обратно. На месте крушения спасатели нашли два тела и упаковки с запрещенными веществами и оружием.

Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке терактов в Венесуэле.

Видео: Guatemala Defense Ministry Handout