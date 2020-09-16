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В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США

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Фотографию сбитого борта опубликовал глава полиции страны.

В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет с американским регистрационным номером. Об этом в собственном Twitter-канале рассказал глава полиции страны Нестор Ревероль.

Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия

Нестор Ревероль, глава МВД Венесуэлы

Чиновник прикрепил к посту фотографию сбитого воздушного средства. На кадре замечен американский флаг, который расположен на сохранившейся части самолета, а также обгоревшие обломки конструкции борта. Согласно информации от министра обороны Падрино Лопеса, ведомство обнаружило иностранный самолет при помощи радаров Командования воздушной обороны. 

Напомним, что с 2013 года в Венесуэле действует закон, который разрешает сбивать самолеты наркоторговцев над территорией страны.

Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство.

Видео: YouTube / The Telegraph
 

Теги: венесуэла, наркотики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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