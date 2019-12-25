На кадрах мужчины в форме венесуэльской армии засняты в магазине Валенсии.

В Венесуэле похожих на россиян военных застали за покупкой водки. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте на CNW. Журналисты считают, что кадры были сделаны в одном из магазинов в городе Валенсия на севере страны. На кадрах запечатлены четверо мужчин в форме вооруженных сил Венесуэлы.

Два человека осматривали полки с алкогольной продукцией, двое других - общались друг с другом. Рядом с ними стояли несколько продуктовых корзин. В одной из них находилось минимум три бутылки водки. В СМИ предположили, что на снимке сняты военные советники и инженеры из России.

Ранее россиян уже замечали в форме латиноамериканской армии. В 2019 году таких специалистов сфотографировали в форте Тиуна в Каракасе.

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