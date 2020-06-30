В Каракас прибыл четвертый груз из ООН в рамках поддержки борьбы с коронавирусом.

В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая. Об этом рассказал вице-президент страны по социальному и территориальному развитию Аристобуло Истурис во время выступления в международном аэропорту Майкетии. Чиновник пояснил, что партия гуманитарной помощи направлена на борьбу с коронавирусом.

Это четвертый рейс ООН, до этого момента Венесуэла получила более 170 тонн, и сегодня мы получаем более 20 тонн, чтобы достигнуть 190 тонн ... это рейс из Китая и России Аристобуло Истурис, вице-президент Венесуэлы по по социальному и территориальному развитию

Напомним, что четвертая партия гуманитарной помощи прибыла в Венесуэлу в понедельник. Три предыдущих груза доставлены в Каракас 8 апреля, 29 мая и 19 июня. В списке доставленных посылок значатся медицинские маски, защитные халаты и очки.

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