Причина изменений в том, что Россия и Китай часто интегрируют гражданские и военные разработки.

США ужесточили правила экспорта в Россию. Об этом пишет газета "Известия".

Новые правила представило Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Они вводят новые ограничения для вывоза чувствительной технологической продукции в Россию, Китай и Венесуэлу. Изменения вступили в силу с 29 июня.

Теперь экспортёры из США потеряли право ввозить свою продукцию в данные страны без лицензии, если она предполагалась для гражданского использования гражданами страны. Новые поправки требуют получать лицензию министерства торговли США, что может занимать довольно долгое время. Также ведомство может отказать в получении.

Причина изменений в том, что Россия и Китай часто интегрируют гражданские и военные разработки.

Также в нормативной документации Минторга теперь расширено словосочетание "военное использование". Это означает, что товар не может использоваться лицами и фирмами в военной сфере.

Ранее во Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon.