Во Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon

Еще двое американцев оказались ранены.

Во американском городе Джексонвилл в штате Флориде один человек погиб при стрельбе возле здания Amazon. Об этом рассказал офис местного шерифа. Специалисты объяснили, что в результате инцидента еще два человека пострадали.

На данный момент известно, что жертвы преступников находились в очереди. Они планировали подать заявку о приеме на работу. Неожиданно они стали мишенью для неизвестных стрелков.

Напомним, что корпорация Amazon процветает на фоне коронавируса. В условиях карантина и самоизоляции потребители делают все больше покупок в интернет-магазине. Компания является крупнейшей онлайн-площадкой в США.

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Видео: Youtube/ABC Action News