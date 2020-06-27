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Стало известно о переговорах глав Amazon и Ozon

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Российским ретейлером также заинтересовалась японские инвесторы.

Американская компания Amazon, возглавляемая самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, может инвестировать в российскую компанию Ozon.  Об этом сообщил основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков.

По его словам, Безос встречался с гендиректором Ozon Александром Шульгиным около полугода назад. Подобный интерес со стороны американцев  Евтушенков объяснил тем, что российская компания "на радаре" и является "очень важным активом".

Помимо Amazon, российским ретейлером также заинтересовалась японская холдинговая компания Softbank.

Видео: YouTube / Business Insider

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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