Стало известно о переговорах глав Amazon и Ozon

Российским ретейлером также заинтересовалась японские инвесторы.

Американская компания Amazon, возглавляемая самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, может инвестировать в российскую компанию Ozon. Об этом сообщил основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков.

По его словам, Безос встречался с гендиректором Ozon Александром Шульгиным около полугода назад. Подобный интерес со стороны американцев Евтушенков объяснил тем, что российская компания "на радаре" и является "очень важным активом".

Помимо Amazon, российским ретейлером также заинтересовалась японская холдинговая компания Softbank.

Видео: YouTube / Business Insider