В США активисты поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в мире

Протестующие против расизма установили "понятный знак" для Джеффа Безоса.

Протестующие в США поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в мире. Об этом сообщили журналисты телеканала Fox News со ссылкой на публикации в Twitter. Очевидцы объяснили, что активисты, выступающие против расизма, установили гильотину рядом с домом, в котором предположительно проживает глава компании Amazon Джефф Безос.

Поддержите наши бедные общины. Нет богачам надпись на гильотине

Демонстранты считают, что Amazon напрямую сотрудничает с правоохранительными органами США, а также "разжигает расистские страхи" ради собственной прибыли. Компанию обвинили в увольнении сотрудника по имени Крис Смоллс. Он устроил забастовку на одном из складов фирмы в штате Нью-Йорк. Таким образом американец протестовал из-за отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса. Позже Amazon назвали "рассадником COVID-19". На предприятии погибло восемь человек от данной инфекции.

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Видео: Twitter/Drew Hernandez