Глава нью-йоркского движения Black Lives Matter прокомментировал насильственные действия активистов в США.

Лидер чернокожих активистов пригрозил "сжечь США". Об этом президент отделения Нью-Йорка организации Black Lives Matter рассказал в эфире для телеканала Fox News. Хоук Ньюсом порассуждал о том, можно ли оправдать насильственные методы борьбы можно. Он отметил, что американская система с момента основания состоит из насилия. В пример он привел войну за независимость.

Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации. Хоук Ньюсом, глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter

Активист добавил, что Вашингтон вмешивается в режимы, а также пытается заменить лидеров афроамериканцев на собственных людей, которые им нравятся. В связи с этим Ньюсом заявил, что для жителей страны будет лицемерно обвинять движение BLM в склонности к насилию.

Ньюсом не оправдал насилие, но отметил, что именно насильственные протесты приводят к желаемым результатам. В частности, восстания в 1960-ых годах привели к обогащению и развитию афроамериканского сообщества.

В Атланте начались беспорядки после убийства ещё одного афроамериканца полицейскими.