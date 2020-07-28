Глава МИД страны обвинил Колумбию в том, что страна не защитила дипломатическое представительство в Боготе.

Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии. Об этом сообщил в Twitter-аккаунте глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреас. Чиновник осудил беспорядки, которые привели к разгрому дипломатического центра в Боготе. На размещенных СМИ видео и фотографиях видно, что в помещении сломана мебель, выбиты окна, а стены здания исписаны граффити.

Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена Хорхе Арреас, глава МИД Венесуэлы

Министр добавил, что власти Колумбии оставили дипломатическое здание без защиты. При этом правительство страны нарушило Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях. По словам Арреаса, государство должно ответить за произошедшее.

Венесуэла назвала санкции ЕС ностальгией по колониализму.

Видео: Youtube/ Disturbio Rojo Barrancabermeja