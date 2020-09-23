Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке терактов в Венесуэле

Президент страны рассказал о присланных Вашингтоном шпионах.

Николас Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление США в подготовке терактов в Венесуэле. Об этом президент страны заявил в эфире государственного телевидения.

Правительство Дональда Трампа использует Управление по борьбе с распространением наркотиков для организации атак на Венесуэлу….Но новостью стало то, что они дали зеленый свет ЦРУ на то, чтобы их непосредственные агенты провели подпольную террористическую операцию Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик заявил о том, что для совершения атаки против нефтяной индустрии, электроэнергетики и военных процессов в Венесуэле в страну были направлены американские спецагенты. Мадуро заявил о поимке одного из таких шпионов, который раскрыл администрации Венесуэлы планы Вашингтона.

Напомним, что Генпрокуратура Венесуэлы предъявила обвинение в контрабанде оружия и терроризме гражданину США Мэттью Джону Хиту.

В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США.

Видео: Youtube/Nicolás Maduro