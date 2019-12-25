Антонов заявил о неспособности Зеленского создать условия для урегулирования в Донбассе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о неспособности президента Украины Владимира Зеленского создать условия для урегулирования в Донбассе.
Например, киевляне продолжают дискриминацию этнических русских и русскоговорящих.
Анатолий Антонов, посол РФ в США
По его словам, продвижение украинского языка за счёт других — в частности, русского, - является нарушением международные норм.
Антонов отметил, что Москва видит со стороны Украины "провокационные шаги".
Ранее Антонов заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США.
Фото: pixabay.com
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