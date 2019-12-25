Антонов: Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США

Посол РФ в Вашингтоне рассказал о стремлении Москвы продлить СНВ-3.

Анатолий Антонов заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США. Об этом российский посол в Вашингтоне рассказал в рамках пресс-конференции. Дипломат заметил, что Москва стремится сохранить СНВ-3 не ради того, чтобы зафиксировать "псевдопреимущества".

Мы никогда не скрывали, что хотели бы сохранить ДСНВ для того, чтобы не допустить обрушения отношений между Россией и США в области стратегической безопасности. Нам нужно время для выработки новых договоренностей, которые бы учитывали появившиеся за последние годы новые вызовы и угрозы безопасности Анатолий Антонов, посол России в США

По мнению Антонова, сейчас России открыто угрожают гонкой вооружений. Несмотря на это Москва неоднократно предлагала Вашингтону продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях без предварительных условий.

Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США.

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