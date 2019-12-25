Посол России в США предостерег от гонки ракетных вооружений

Посол России в США Анатолий Антонов на своей странице в Facebook предостерёг от гонки ракетных сооружений. Его высказывание связано с планами Штатов развернуть в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России. Антонов считает, что это повлечёт разбалансировку сил и будет угрожать безопасности в регионе и мире.
Россия готова к совместным с зарубежными партнерами усилиям по предотвращению новой гонки ракетных вооружений.
Анатолий Антонов, посол России в США
По его словам, у США нет мотивов для гонки вооружений в Европе, если она заинтересована в продолжении взаимного контроля над вооружением. Антонов напомнил, что президент России Владимир Путин предложил отказаться от ракет средней и малой дальности в Европе.
Ранее Россия ответила на обвинения США в развязывании гонки вооружений.
Фото: pixabay.com
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