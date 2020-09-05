Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал заявление Роберта Суфера.

Россия ответила на обвинения США в развязывании гонки вооружений. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он прокомментировал слова заместителя помощника обороны США Роберта Суфера.

Российский дипломат считает, что решение Белого дома поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности дестабилизирует ситуацию в мире гораздо больше, чем деятельность Москвы. В частности, США устанавливают W76-2 на ракетах "Трайдент ll".

Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя Анатолий Антонов, посол России в США

Дипломат подчеркнул, что Америка повторяет "надуманный тезис" о том, что Россия наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия. Он заметил, что в российской доктрине говорится об исключительно оборонительном характере ядерной политики. Там также описаны условия, при которых РФ может использовать данное оружие по назначению. Антонов предложил Суферу наладить личный диалог по вопросам стратегической стабильности.

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Видео: YT / The Mitchell Institute for Aerospace Studies