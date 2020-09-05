Роберт Суфер заявил, что американская программа по ядерной модернизации уже началась. Она завершится к 2030 году.

В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации". Об этом сообщил заместитель помощника главы оборонного ведомства США Роберт Суфер. Чиновник рассказал во время выступления в Институте Митчелла, что Вашингтон приступает к обновлению собственных ядерных запасов в ответ на аналогичные действия Москвы. Программа будет завершена к 2030 году. По словам спикера, тогда Россия и Китай увидят мощь ядерной модернизации США.

Ясно, что они уже занимаются модернизацией своих сил, а мы еще ее не начали. Поэтому вы не можете утверждать, что наши ядерные программы привели к их ядерной модернизации. Сначала началась их модернизация" Роберт Суфер, заместитель помощника главы Пентагона

Американский эксперт уточнил, что сейчас Вашингтон находится "на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, чтобы фактически закупить эти системы". Также Суфер обвинил РФ в развязывании гонки нестратегических ядерных вооружений.

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Видео: YT / The Mitchell Institute for Aerospace Studies