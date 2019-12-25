Американский генерал заявил о необходимости наращивания ядерного оружия.

В Пентагоне рассказали, что нужно для сдерживания России. Об этом во время видеоконференции, созванной Гудзоновским институтом в Вашингтоне, рассказал заместитель главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Генерал Джон Хайтен уверен, что стране следует наращивать ядерный потенциал для сдерживания российской агрессии.

Из-за существующей угрозы, особенно со стороны России, которая создает большое количество ядерного оружия малой мощности...Оно у нас есть в небольших количествах Джон Хайтен, генерал США

Эксперт отметил, что США не планируют попасть в положение, при котором их ядерный арсенал окажется меньше, чем у России. Хайтен объяснил, что Вашингтон стремится нарастить запасы ядерного оружия малой мощности для того, чтобы убедиться в том, что в мире никто не будет использовать ядерные боеголовки против Вашингтона.

Крылатые ракеты морского базирования нужны нам, чтобы ответить на российскую угрозу. Ядерное оружие малой мощности нужно, чтобы ответить на российскую угрозу Джон Хайтен, генерал США

В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе.