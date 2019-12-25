Посол РФ в США назвал направления, по которым Москва готова расширить сотрудничество с Вашингтоном.

Анатолий Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США. Посол России в США на пресс-конференции заявил о том, что Москва хочет расширить сотрудничество с новой администрацией Белого дома по пяти направлениям. Дипломат уточнил, что имеет в виду вопросы стратегической стабильности, нераспространение ядерного оружия, космического развития, борьбы с терроризмом и пандемией COVID-19.

Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате "два плюс два Анатолий Антонов, посол РФ в США

Дипломат сомневается в том, что Россия сможет договориться с США по вопросу контроля над вооружениями. Он напомнил, что единственный договор между сторонами - это СНВ-3. Его срок истекает 5 февраля 2021 года.

Посол России в США предостерег от гонки ракетных вооружений.

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