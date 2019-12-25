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Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США
Сегодня, 7:45
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lesjasap

Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США

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Посол РФ в США назвал направления, по которым Москва готова расширить сотрудничество с Вашингтоном.

Анатолий Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США. Посол России в США на пресс-конференции заявил о том, что Москва хочет расширить сотрудничество с новой администрацией Белого дома по пяти направлениям. Дипломат уточнил, что имеет в виду вопросы стратегической стабильности, нераспространение ядерного оружия, космического развития, борьбы с терроризмом и пандемией COVID-19.

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Дипломат сомневается в том, что Россия сможет договориться с США по вопросу контроля над вооружениями. Он напомнил, что единственный договор между сторонами - это СНВ-3. Его срок истекает 5 февраля 2021 года.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: анатолий антонов, белый дом, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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