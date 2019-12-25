Посол: Россия считает нелегитимными санкции против ЦНИИХМ

ЦНИИХМ попал в список Specially Designated Nationals and Blocked Persons.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Россия считает нелегитимными санкции SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) против ЦНИИХМ (Центрального научно-исследовательского института химии и механики). Ранее Вашингтон ввел ограничения против данного учреждения. По версии Белого дома, ЦНИИХМ предоставил инструменты для хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке.

Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций Анатолий Антонов, посол РФ в США

По словам дипломата, Россия не ведет наступательных операций в киберсфере. Он добавил, что эта позиция отличается от действий, предпринимаемых США. Антонов подчеркнул, что вред в киберпространстве противоречит принципам российской внешней политики, а также не соответствует национальным интересам.

Россия ответила на обвинения США в развязывании гонки вооружений.

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