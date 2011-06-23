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Два теплохода столкнулись в Крюковом канале, пострадавших нет
Сегодня, 10:15
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Два теплохода столкнулись в Крюковом канале, пострадавших нет

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Туристов облило водой.

В Крюковом канале в Петербурге столкнулись два судна. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

Инцидент случился 15 июля, передает tg-канал "Mash на Мойке". Теплоход, в который врезалось судно "Ковчег", едва не пошел ко дну, рассказали очевидцы. Туристов облило водой. 

Никто не пострадал, организована доследственная проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что ребенок получил травму ноги при столкновении прогулочных теплоходов на Фонтанке в Петербурге. Медицинская бригада оперативно прибыла на место и оказала ему первую помощь. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: крюков канал, столкновение судов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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