В районе Яхтенного моста столкнулись два катера

Разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.

Транспортная полиция проводит проверку по факту навала двух маломерных судов в акватории Невской губы в районе Яхтенного моста в Петербурге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Вечером 3 августа столкнулись катер и маломерное судно, не требующее право на управление. Разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО