В районе Яхтенного моста столкнулись два катера

Транспортная полиция проводит проверку по факту навала двух маломерных судов в акватории Невской губы в районе Яхтенного моста в Петербурге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.
Вечером 3 августа столкнулись катер и маломерное судно, не требующее право на управление. Разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Ранее на Piter.TV: в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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