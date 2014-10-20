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В районе Яхтенного моста столкнулись два катера
Сегодня, 8:05
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В районе Яхтенного моста столкнулись два катера

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Разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал.

Транспортная полиция проводит проверку по факту навала двух маломерных судов в акватории Невской губы в районе Яхтенного моста в Петербурге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Вечером 3 августа столкнулись катер и маломерное судно, не требующее право на управление. Разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал. 

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: происшествия, столкновение судов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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