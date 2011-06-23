Петербуржцам напомнили, как можно пополнить "Подорожник"

Более 1,4 млн поездок совершено по виртуальным билетам.

В этом году в Петербурге пассажиры чаще выбирают удобный способ оплаты проезда. Через приложение "Подорожник" и Личный кабинет пассажира совершили свыше 745 тыс. пополнений, рассказали в городском комитете по транспорту.

Более 1,4 млн поездок совершено по виртуальным билетам за шесть месяцев, их пополнили 392 тыс. раз. Приложение позволяет оперативно пополнять проездной, формировать отложенные пополнения, контролировать совершенные поездки.

"Подорожник" получится скачать в App Store, Google Play и RuStore.

Ранее на Piter.TV: на Ленинском проспекте заработала точка по продаже проездных.

Фото: Piter.TV