Он добавил, что санкции против России в этом случае всё равно останутся в силе.

Депутат Рады заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений. Мнением поделился глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью LB.ua.

По его словам, страна имеет на выход из договора политическое и моральное право, так как Россия допустила проведение выборов в Донецке и Луганске. Мережко считает, что если "Украина соблюдает обязательства, а Россия нет", то Украина по этим причинам может "выйти из процесса". Он провёл аналогию с международным договором в этом вопросе.

Депутат добавил, что санкции против России в этом случае всё равно останутся в силе, так как Украина выйдет из соглашений не по своей вине.

Ранее Кравчук назвал "единственный способ остановить" Россию.

Видео: YouTube / 112 Украина