Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране. Об этом сообщает сайт Верховной рады.
Парламент страны одобрил данные поправки 14 июля. По ним игорные зоны можно обустраивать в трёх и пятизвёздочных отелях. Открывать их имеют право только юридические лица или резиденты Украины.
За создание игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность.
Также планируется создать перечень лиц, которым будет запрещён доступ в игровые зоны.
Ранее Лукашенко заявил, что протестующими управляли из трех стран.
Видео: YT / Факти ICTV
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