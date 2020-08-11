Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине

За создание игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране. Об этом сообщает сайт Верховной рады.

Парламент страны одобрил данные поправки 14 июля. По ним игорные зоны можно обустраивать в трёх и пятизвёздочных отелях. Открывать их имеют право только юридические лица или резиденты Украины.

За создание игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность.

Также планируется создать перечень лиц, которым будет запрещён доступ в игровые зоны.

Ранее Лукашенко заявил, что протестующими управляли из трех стран.

Видео: YT / Факти ICTV