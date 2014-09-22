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В аварии с электросамокатом под Петербургом пострадала 11-летняя девочка
Сегодня, 8:29
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В аварии с электросамокатом под Петербургом пострадала 11-летняя девочка

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Состояние пациентки оценили как тяжелое.

Ученица четвертого класса из Петербурга пострадала в ДТП с электросамокатом в Ленобласти. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 11-летнюю школьницу в частную клинику 13 июля привез отец. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, линейным переломом правой теменной и височной костей и травматическим кровоизлиянием в оболочки мозга. Состояние пациентки оценили как тяжелое. 

Как сообщил мужчина, девочка не справилась с управлением и упала в поселке Медное озеро-2. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая женщина попала под колеса велосипеда и получила переломы в Купчино. Виновника аварии разыскивают. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, электросамокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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