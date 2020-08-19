SpaceX Илона Маска в шестой раз использовала ступень ракеты

Американская компания побила собственный рекорд.

Американская компания SpaceX от Илона Маска в шестой раз использовала ступень ракеты-носителя Falcon 9. для запуска на орбиту Земли. Предприятие побило собственный рекорд. В очередной раз объект удалось посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Ранее эта же ступень использовалась для запусков коммерческих спутников в сентябре 2018 года, январе 2019 года, а также при выводе на орбиту планеты аппаратов системы Starlink в мае 2019 года, в январе и июне 2020 года.

Напомним, что SpaceX вечером 18 августа вывела на орбиту 11 группировку спутников в составе 58 аппаратов. Запуск прошел с мыса Канаверал в штате Флорида. В компании подтвердили успешное размещение на двух околоземных орбитах все спутники Starlink и три аппарата SkySat.

Стала известна скорость спутникового интернета от SpaceX.