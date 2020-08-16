Стала известна скорость спутникового интернета от SpaceX

Её раскрыли бета-пользователи Starlink

По их данным, скорость скачивания равна 11-60 мегабитам в секунду, загрузки — 5-18 мегабитам в секунду, а время задержки составляет около 31-94 миллисекунды. Таким образом, скорость спутникового интернета сопоставима с 4G.

Его основное преимущество перед наземными коммуникациями заключается в том, что наземные сети работают лишь на определенном расстоянии от передатчика, а орбитальная связь ни имеет таких ограничений.

Сейчас у Starlink действует уже около 600 спутников. Планируется, что в ближайшие 10 лет это число возрастет до 12 тысяч. В России Starlink фактически находится под запретом – система не получила необходимого разрешения. В то же время РФ разрабатывает собственную систему спутникового интернета под названием "Сфера". Предполагается, что к 2030 году будет действовать 334 таких спутника.

Видео: SpaceX

