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natasha.hivrich
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Стала известна скорость спутникового интернета от SpaceX

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Её раскрыли бета-пользователи Starlink

По их данным, скорость скачивания равна 11-60 мегабитам в секунду, загрузки — 5-18 мегабитам в секунду, а время задержки составляет около 31-94 миллисекунды. Таким образом, скорость спутникового интернета сопоставима с 4G.

Его основное преимущество перед наземными коммуникациями заключается в том, что наземные сети работают лишь на определенном расстоянии от передатчика, а орбитальная связь ни имеет таких ограничений.

Сейчас у Starlink действует уже около 600 спутников. Планируется, что в ближайшие 10 лет это число возрастет до 12 тысяч. В России Starlink фактически находится под запретом – система не получила необходимого разрешения. В то же время РФ разрабатывает собственную систему спутникового интернета под названием "Сфера". Предполагается, что к 2030 году будет действовать 334 таких спутника.

Видео: SpaceX
 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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